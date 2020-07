Politiets maritime indsats: God stil og god adfærd på vandet

Med den danske sommer følger også flere både og skibe på havene i det fynske hav.

Derfor indsætter Fyns Politi deres såkaldte "marsikpol" indsatser, som er en forkortelse af Maritim Sikkerheds Politi.

Læs også To unge stjal bil: Vil ikke indrømme, hvem der kørte

Det har de i denne weekend gennemført i Svendborgsund, og foreløbigt ser det ud til, at der er god stil på havet fra fynboer og turister.

Otte sager på to dage

Fyns Politi har både lørdag og søndag gennemført en indsats på havet. Den har ført til otte sager.

De maritime indsatser fra politiet er nogle, der bliver planlagt på forhånd.

- Seks sejlede for hurtigt, da det er et fredet område, og en sejlede uden redningsvest. Til sidst fik vi fat i en vandscooter, som slet ikke må sejle i området, og dem får vi normalt slet ikke fat i, siger vagthavende ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

God stil og god adfærd

Selvom otte sager er otte for meget ifølge Fyns Politi, så vidner det ifølge vagtchefen om god stil.

- Der er mange, der har opført sig pænt med god stil og god adfærd på vandet, siger Kenneth Taanquist og fortsætter:

Læs også Brand på Falsled Kro slukket: Snarrådigt personale og gæster undgik en større brand

- Selvfølgelig er det her galt nok på to dages indsats, men det generelle billede er, at folk har godt styr på tingene trods alt.