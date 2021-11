Politiker-bud fra ølkassen: Lav et center for meditation og genindfør plejehjemskøkkener

Fem minutter på Ølkassen til at få sin vision ud. Det var populært.

Kandidater på valgfolkefesten i Svendborg stod i kø for at udnytte muligheden for at snakke om det, de har på hjerte. Helt uden at blive afbrudt.

Mette Gregersen fra Radikale Venstre brugte sine minutter på et forslag om at lave et mindfulnesscenter i Svendborg i samarbejde med Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet.

- Antallet af unge med stress og depression stiger. Lad os lave et kommunalt mindfulness-center, som kan tilbyde otte ugers kurser, sagde Mette Gregersen. Derefter afsluttede hun sine fem minutter med en lynhurtig omgang mindful-meditation fra podiet.

Vil have forvaltning undersøgt

Liberal Alliances Katrine Daugaard nævnte i sine fem minutter, at Svendborg ikke har styr på sine kerneområder.