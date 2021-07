Politiker overbevist: Motortrafikvej kommer til Tåsinge

Ruten skal udvides fra Svendborg til Langeland, hvor man så kan fortsætte med færge til Lolland og Femern.

Det er kun en forundersøgelse, der er sat penge af til, der er endnu ikke sat penge af til en egentlig vej.

- Det her projekt, det bliver til noget. Det skal gennemføres i etaper. Her på den fynske del laver vi nu forundersøgelsen. Det er ti år siden vi startede, og det brede flertal for den her aftale er en politisk markering af, at det her, det skal gennemføres, siger Erling Bonnesen.

Broerne er det største problem

Borgerne i Lundby og Bregninge er formentlig dem, der kommer til at blive mest påvirkede af den nye vej, og det vil skabe debat. Hvadenten det er for eller imod.



- Sådan er det altid, når man laver trafikprojekter. Der vil være nogen, der siger ‘bare kom med det med det samme’ og andre, der siger, at de helst ikke vil have det. Men ud fra en samlet vurdering, så er der ingen tvivl om, at det her er et godt projekt, et rigtigt projekt, og det skal gennemføres, siger Erling Bonnesen.

Men bekymringerne ses i al tydelighed, da Erling Bonnesen og TV 2 Fyn møder en lokal borger i sin indkørsel ved Lundby.

- Jeg er bange for, at man bare flytter problemet. Vi har jo nogle broer, som er flaskehalse. Den del bliver man nødt til at have med i sine tanker, siger Claus Thestrup.

Han mener, at broerne skal med i tankerne, og at der måske endda skal udvides med en bro mere.