Politikere vil have mere borgerinddragelse efter stor uenighed om vindmøller

Planerne om tre vindmøller ved Broholm Gods på Sydfyn har været årsag til stor debat nærmest lige siden, at idéen første gang så dagens lys tilbage i 2018. Det er den sjællandske godsejer Lars Kronshage, der har planer om at opstille vindmøllerne. Idéen er at forpagte noget af godsets jord og opstiller. Hver især skal de være omkring 150 meter høje.

Venstre, Radikale og DF har sagt nej til de store møller, mens Socialdemokratiet, Enhedslisten, Konservative, SF og løsgænger Jens Munk har sagt ja.

En endelig beslutning om vindmøllerne er dog blevet udsat til den anden side af valget.

Over 300 høringssvar

Udover den debat, der har været i byrådssalen, har særligt de naboer, der vil få udsigt til vindmøllerne, ytret deres utilfredshed, og kommunen modtog 340 høringssvar, da projektet var i høring.

Også Dansk Ornitologisk Forening har været på banen med kritik, da man mener, at vindmøllerne kan være til fare for den fredede rovfugl glenten, som er blevet observeret i området.