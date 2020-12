Politisk flertal: Fødsler skal bevares i Svendborg

Venstre og Socialdemokratiet er enige om, at fødeafdelingen i Svendborg skal overleve, og da partierne til sammen har flertal i regionsrådet, står det klart, at det også i fremtiden vil være muligt at føde på Svendborg Sygehus.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) har indkaldt partierne til en drøftelse af den sydfynske fødeafdelings fremtid. Der er flere scenarier i spil, men hos Venstre støtter man fødeafdelingens overlevelse.

- Der skal være en mulighed for at føde i Svendborg, siger Stephanie Lose til TV 2 Fyn.

- Hvordan det skal ske, vil jeg gerne drøfte med de andre partier, så vi kan finde ud af, hvordan det præcist skal se ud, siger hun.

Seks mulige scenarier for fødeafdelingen Regionsrådet skal tage stilling til, hvilket af i alt seks scenarier fødselsbetjeningen på Fyn skal fortsætte med. 1. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus uden børnelæger eller børneafdeling (nuværende ordning) 2. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus med børnelæge/neonatolog i dagvagt alle hverdage og fødsler fra uge 37 (børnelæge i dagtid) 3. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus med børnelæge/neonatolog i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt alle dage (børnelæge i døgndrift) 4. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus med børneafdeling på Hovedfunktionsniveau og fødsler fra uge 32 5. Fritliggende fødeklinik på Sydfyn 6. Fødeklinik på Nyt OUH og ingen fødsler på Sydfyn Se mere

Med andre ord vil hun ikke endnu lægge sig fast på, under hvilke forudsætninger fødeafdelingen i Svendborg skal fortsætte.

Læger anbefaler lukning

En lang række læger har tidligere anbefalet en lukning af fødeafdelingen i Svendborg, da der ikke er en børnelæge til stede på Sydfyn. I stedet lyder anbefalingen fra lægerne at samle alle kompetencer i Odense.

Stephanie Lose er dog optimistisk, når det gælder en bevaring af fødeafdelingen.

- Når jeg hører, hvad der bliver sagt i regionsrådet, er der mange, der gerne vil have, at der er mulighed for at føde i Svendborg, siger Stephanie Lose.

- Vi må se, hvordan processen er. Mon ikke vi nok kommer nærmere en løsning, forudser hun.

Socialdemokratiet: Flertal for fødeafdeling

Stephanie Lose støttes af formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S), der også sidder i regionsrådet.

- Der tegner sig et flertal for at bevare fødslerne i Svendborg. Nu mødes vi mandag for at drøfte vilkårene for at bevare fødslerne, siger Poul-Erik Svendsen.

Venstre og Socialdemokratiet har til sammen 24 af de 41 pladser i regionsrådet - altså et solidt flertal.

Selv om der ikke er udsigt til at få en børnelæge til Svendborg, mener han ikke, det er et problem at fortsætte med fødsler i det sydfynske.

- For det første bliver de komplicerede fødsler sorteret fra. De skal til Odense. For det andet er det model, der fungerer fint andre steder i landet: I Horsens, Thisted og på Bornholm. Og for det tredje er der jo mulighed for i sjældne situationer at transportere en fødsel fra Svendborg til Odense, hvis det pludseligt bliver nødvendigt, forklarer Poul-Erik Svendsen.

Det giver en ekstra tryghed for de kommende forældre, hvis fødeafdelingen ligger tæt på.

- Afdelingen i Svendborg fungerer godt. Og nærhed betyder noget. Det betyder noget for Sydfyn, at der er et nært tilbud, siger Poul-Erik Svendsen.

Kæmpet mod lukning i fire år

Fødeafdelingen på Svendborg Sygehus har i flere år været i fare for at blive sparet væk, når det nye supersygehus i Odense står klar.

I flere år har Andreas Møller blandt andre derfor kæmpet for at få stoppet den mulige lukning af fødeafdelingen på Svendborg Sygehus.

Han er konservativ lokalpolitiker og har tidligere stået bag en underskriftsindsamling, hvor tusindvis af fynboer tilkendegav, at de støttede bevaringen af fødeafdelingen.

Han glæder sig over udsigten til, at fødeafdelingen får lov til at overleve.

- Det er en lettelse og en glædens dag. Vi har kæmpet for det siden 2016, siger Andreas Møller, der følger spændt med i, hvad politikerne beslutter på mandag.

Derfor er sydfynsk fødeafdeling vigtig

Med bygningen af Nyt OUH så det sort ud for fødeafdelingen i Svendborg for fire år siden.

- De sagde, det var urealistisk, men nu virker det til, at der er opbakning, siger Andreas Møller.

- Hvis man bliver ved med at kæmpe videre og tror på det, kan det lykkes, fastslår han.

Det er vigtigt med en fødeafdeling i Svendborg for at give tryghed og nærhed til dem, der bor på Sydfyn og øerne.

- Det har været kåret til Danmarks bedste fødeafdeling. Det giver en tryghed for Sydfyn og øerne, at den her afdeling eksisterer, siger Andreas Møller.

Tre perfekte fødsler

Andreas Møllers tre børn er født uden problemer på Svendborg Sygehus.

- Det var bare perfekt, konstaterer han.

Men kunne I ikke bare have kørt til Odense?

- I mit tilfælde var det ikke den største ulempe, at jeg skulle køre et kvarter ekstra. Men tiden, nærheden og omsorgen, der er på Svendborg Sygehus, er bare ikke den samme andre steder, fortæller Andreas Møller.

Mødet mellem gruppeformændene i Region Syddanmark er sat til mandag den 14. december klokken 10.00.