Pop på plejecentret: Kandis-Johnny bragte smilene frem på Tåsinge

- Det har vi virkelig glædet os til, siger sektionsleder på plejecentret Jane Schleimann.

- Det er så glædeligt for både pårørende og beboere. De har virkelig set frem til det, og det er fantastisk at få lov til det her i dag, siger Jane Schleimann.



Arrangementet var egentlig booket til for et år siden, men er på grund af de vedvarende coronarestriktioner blevet udskudt. Og nu kunne det altså lade sig gøre - til stor glæde for både beboerne og ikke mindst Johnny Hansen selv.

- Det er fantastisk at være ude at spille igen. Jeg har ligget stille i et halvt år, så det er dejligt at komme ud og mærke det igen. Det er dejligt at komme ud på plejecentrene, for de har været afskåret fra kontakt med omverdenen, så det er dejligt at give dem en oplevelse med sang og musik. Så det er rigtig godt, siger Kandis-sangeren.

Rust på stemmen

Han har ikke været ude at spille siden starten af november, så dagens koncert var den første i et halvt år. Det kunne mærkes, fortalte han til TV 2 Fyn efter koncerten.

- Så jeg var mindst lige så spændt som publikum. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt rusten, i hvert fald på stemmen. Men det gik heldigvis, fortæller han.