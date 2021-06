Populær delfin kommet til skade: - Jeg kan godt lide ham, så jeg synes jo, det er synd

Biolog: Ikke alvorligt

Til trods for at hakket i rygfinden kan se alvorligt ud, er det ikke til den store fare for delfinen. Det vurderer Julie Møller Madsen, der er biolog hos Fjord og Bælt Centret i Kerteminde.

- Det er meget normalt for et vildt dyr. Lige den her (skade red.) er ikke så alvorlig. Også fordi det er på rygfinnen. Den stikker jo ud fra kroppen, så den er jo bare lidt udsat, når man svømmer hurtigt gennem vandet. Det ser vi også på marsvin, og det er noget, man ser tit, siger hun.

Derfor vurderer hun heller ikke, at skaden kan afskrække delfinen fra at slå sine folder i det sydfynske.