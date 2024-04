Præst begravede en hvede i protest - nu lader hun den genopstå

På pressemødet fremlagde Mette Frederiksen, at afskaffelsen af helligdagen var en nødvendighed for at finansiere de øgede forsvarsudgifter i forbindelse med krigen i Ukraine.

- Krigen er rykket ind på det europæiske kontinent. Vi har brug for at styrke vores nationale forsvar. Vi har brug for at styrke det europæiske forsvar. Jeg synes personligt det er billigt sluppet som land med krig på eget kontinent, sagde Statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.





Siden da er der kommet en krig mere til, og lige netop derfor mener Rebecca Maria Aagaard-Poulsen, at de skulle have beholdt Store Bededag.



- Det er jo billigt sluppet, men netop fordi der sker de her ting rundt om i verden, så ville det være rart at have en dag, hvor vi beder til verden. En mere målrettet bøn. Det synes jeg er helt utrolig vigtig, siger hun.

Holder fast

Der er ikke tvivl om, at selvom Store bededag officielt er afskaffet, så giver Rebecca Maria Aagaard-Poulsen ikke slip.

- Så kan jorden dreje nok så meget. Vi holder fast i Store Bededag her i Tved, siger hun.

Og hun har da også et håb for fremtiden.

- Vi må vende det om og se, hvilke muligheder der så er. Kan vi gøre endnu mere ud af det end vi gjorde før. Kan vi kalde endnu mere på bøn, meditation og måske lave nogle arrangementer og så gøre noget festligt ud af dagen. Jeg synes i hvert fald den har et potentiale, siger hun.