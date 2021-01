Præst og politi undrer sig: Efterlyser vidner i sag om mystisk hul på kirkegård

Et to meter langt hul i jorden er ikke et særsyn på en kirkegård - medmindre hverken præsten eller graveren ved, hvordan eller hvornår hullet er gravet.

Det er tilfældet ved Bregninge Kirke på Tåsinge, hvor en borger lørdag eftermiddag opdagede et mystisk stort hul i et eksisterende gravsted på kirkegården.

Læs også Her er Årets Fynske Sportsnavn

Borgeren kontaktede straks efter præst Per Aas Christensen, der kunne konstatere, at fremmede stod bag hullet på gravstedet. Han har aldrig oplevet noget lignende.

- Det er rimeligt ubehageligt, og det er også derfor, jeg beder graveren kontakte politiet med det samme, siger Per Aas Christensen.

Efterlyser vidner

Klokken 15.55 lørdag eftermiddag modtog Fyns Politi anmeldelsen om det umotiverede hul på kirkegården. Her undrer man sig meget over, at nogen har gravet et hul, der måler cirka halvanden gange to meter og er en meter dybt.

Det virker mystisk, så derfor vil vi gerne have oplysninger i sagen Kenneth Taanquist, vagtchef Fyns Politi

- Vi har ikke fantasi til at forestille os, hvad der kan være sket, siger vagtchef Kenneth Taanquist.

Derfor håber han, at borgere med oplysninger i sagen vil tage kontakt til politiet. Selvom det ikke præcis vides, hvornår hullet er gravet, må det ifølge præst Per Aas Christensen være for nylig.

Læs også Personalet i børnehaver skal testes i arbejdstiden: - Utrygt at tage på arbejde

- Det er noget relativt nyt, det må formodentlig være gravet i nat - der er vel ingen, der kan finde på den slags i dagslys? spørger han retorisk.

Ved man noget, kan man kontakte Fyns Politi på telefon 114.

- Det virker mystisk, så derfor vil vi gerne have oplysninger i sagen, siger vagtchef Kenneth Taanquist.