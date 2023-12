Præsten bisatte en mand, han aldrig havde mødt - så ringede mandens advokat

Historien om krybbespillet ved Thurø Kirke er med sognepræst Thomas Aallmanns egne ord en rigtig julehistorie.

For to år siden bisatte Thomas Aallmann en mand fra Valby på Sjælland. Manden havde været gift med en kvinde fra Thurø, der ligger på kirkegården.



Thomas Aallmann kendte ikke den afdøde på forhånd. Det var mandens sagfører, som kontaktede Thomas Aallmann for at ham til at forestå bisættelsen efter hans ønske.

- Han ønskede, at jeg skulle stå for at bisætte ham her fra Thurøs Trefoldighedskirke. Det gjorde jeg, fortæller Thomas Aallmann.

Det var dog langt fra enden på den historie.

- Umiddelbart efter blev jeg kontaktet igen af sagføreren, der fortalte, at han syntes, at jeg skulle vide, at manden havde betænkt kirken og menigheden på Thurø med en del af sin arv, fortæller Thomas Aallmann.

Det vakte glæde, men sognepræsten måtte alligevel bruge lidt tid på at tænke over, hvad pengene skulle gå til. Efter moden overvejelse kom han frem til, at et krybbespil var den rigtige måde at bruge pengene på, da det efter sognepræstens mening var i den rigtige ånd.

- Det er en sjov historie, fordi jeg egentlig ikke har haft særligt meget med manden at gøre, siger Thomas Aallmann.

Krybbespillet kan ses ved kirken frem til d. 6. januar.