Prisstigninger kan tage livet af Lones pendlerliv: - Smertegrænsen er ved at være nået

- Hvis der har været en periode med forsinkelser eller for meget myldretid, så kan jeg godt tænke, om jeg orker det. Og det er jo heller ikke kun denne prisstigning. Hvad bliver det næste, spørger hun og tilføjer:

- Jeg synes, at vi har brug for politikernes hjælp. Vi har brug for, at de sender et signal om, at de vil støtte os i at tage klimahensyn i hverdagen, siger hun videre.

Den holdning deler bestyrelsesformand for FynBus, Tim Vermund (S).

- Der er ingen, der på nogen måde anfægter det og siger, at det er den rigtige retning, når man gerne vil have flere ind i den offentlige transport. Men vi må jo gøre, hvad vi kan, når man ikke prioriterer det fra Christiansborg, siger han.

Ekspertgruppe på sagen

Transportminister Thomas Danielsen fra Venstre fastslår, at prisstigningerne var et uundgåeligt resultat af det seneste års inflation. Han understreger samtidig, at han er ærgerlig over, at tilfredsheden med den kollektive transport er så lav, som den er.

- Hvis det var meget nemt, (at finde gode løsninger til den kollektive transport, red.) så var der nok nogen før mig, der havde gjort det. Jeg er ked af at se tilbage på den kollektive transport, med alle de 'hovsa-løsninger', der er lavet, siger ministeren til TV 2 Fyn.

Han forklarer, at han i 2023 nedsatte et ekspertudvalg, som i den kommende tid skal granske området for at finde gode løsninger til netop den kollektive transport samt mobiliteten generelt. For danskerne kan ikke "bare" forlade sig på busser og tog:

- Jeg har en ambition om, at uanset hvor i landet, man bor, så skal man kunne passe et arbejde eller en uddannelse uden at have en bil eller et kørekort, siger han og tilføjer:

- Derfor bliver vi også nødt til at være ærlige overfor hinanden, og se at vi er nødt til at tænke langt ud over tog og busser, men meget mere i mobilitet, fortæller transportministeren.