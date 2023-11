Psykiatrisk afdeling mangler så mange overlæger, at det har nået et "kritisk niveau"

Psykiatrisk Afdeling Svendborg mangler overlæger.

Problemet er så alvorligt, at Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark nu kategoriserer udviklingen som værende på et ”kritisk niveau”.

Derfor var udvalgets regionsrådspolitikere onsdag samlet for blandt andet at finde ud af, hvad man skal gøre ved den sydfynske psykiatriske afdeling, som består af tre sengeafsnit med i alt 55 sengepladser samt lokalpsykiatrien.

Situationen i Svendborg skriver sig ind i en lang historie om et psykiatrisk system, som desperat mangler læger.

Overlægeforeningen lavede en undersøgelse for to år siden, som viste, at mere end hver femte stilling som speciallæge i psykiatrien var ubesat. Foreningens formand Susanne Wammen siger, at der er intet, som tyder på, at det er blevet bedre. Tværtimod.

- Det er desværre et problem over hele landet. Det er noget, vi er pinligt opmærksomme på, og derfor er vi nødt til at komme i gang med regeringens psykiatriplan. Det haster virkeligt, siger Susanne Wammen.

Regeringens 10-års plan er den, hvor et flertal i Folketinget i efteråret 2022 blev enige om årligt at afsætte knap en halv milliard til psykiatrien.

Susanne Wammen mener, at en af grundene til, at der mangler overlæger i psykiatrien er, at de bliver sat til at udføre opgaver, som andre personalegrupper burde udføre.

- De fleste læger bliver læger for at have en ordentlig patientbehandling, være med til at udrede sygdomsforløb og sætte behandlinger i gang. Det giver en forfærdelig frustration, når man går på arbejde og føler, man ikke får lavet sit arbejde ordentligt, siger hun.

Spidser til

På et møde i Psykiatri- og Socialudvalget tilbage i august kom det frem, at overlægebemandingen på Psykiatrisk Afdeling Svendborg har nået "et kritisk niveau".

Derfor besluttede udvalget, at psykiatrisygehuset skulle lave et oplæg med løsninger, der skulle gøre afdelingen på Sydfyn mere robust.

Det oplæg blev præsenteret for Psykiatri- og Socialudvalget onsdag i Odense.

Ifølge udvalgets formand Mette Bossen Linnet (V) endte mødet med, at regionsrådspolitikerne bad psykiatrihuset gå videre med nogle mulige løsninger på problemet. Det handler om en organisatorisk sammenlægning mellem psykiatrien i Svendborg og i Odense, tiltag for at kunne rekruttere bedre og gøre afdelingen i Svendborg til en faglig spydspids.

Mette Bossen Linnet fortæller, at den optimale bemanding er omkring syv årsværk af overlæger på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg, hvor lægerne for tiden har et højt aldersgennemsnit, og hvor nogle både snart går på pension, mens andre er på nedsat tid på seniorordninger.

- Det er det, der gør, at vi synes, det spidser til nu, siger hun.

Er det også det, der gør, at det er nået et kritisk niveau?

- Ja. Vi kan godt opretholde et niveau, som det er nu, men man er også nødt til at have et så solidt system, at der kan komme nogle sygemeldinger, uden det får det hele til at falde sammen.

Når lokummet brænder

Én konsekvens af de manglende overlæger er, at regionen bruger mange penge på dyre vikarer.

Ifølge Mette Bossen Linnet har psykiatrien i Svendborg hyret tre – to overlæger og en speciallæge.

- Men det er ikke holdbart i længden, at vi sætter vores lid til at bemande vores psykiatri med vikarer. Vikarbureauer er for dyre i længden, og det er nogle, vi bruger, når lokummet brænder, siger hun.

Det har sat gang i noget, Mette Bossen Linnet kalder en ”overbudspolitik på overlæger”. Hun mener, at regionerne kæmper indbyrdes om lægerne.

- Og derfor bliver de tilbudt ikke ubetydelige løntillæg, bedre vilkår, mulighed for ikke at indgå i vagt. Det er ikke tit, at en Venstrepolitiker siger det, men hvis man var en smule mere solidariske, kunne man hjælpe hinanden, siger Mette Bossen Linnet.