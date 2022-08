Pytlick lukker i på spørgsmål om menneskerettigheder

Den fynske håndboldtræner Jan Pytlick vil ikke kommentere den kritik, der rettes mod hans nye arbejdsgiver.

Lørdag kom det frem, at han er blevet træner for Saudi-Arabiens herrelandshold og skal føre holdet gennem den forestående VM-slutrunde.

Jobbet i Saudi-Arabien tiltrækker sig særlig opmærksomhed, fordi organisationer som Amnesty International og Human Rights Watch rapporterer om brud på menneskerettigheder i landet.

Det vil Pytlick dog ikke forholde sig til i offentligheden.

- Selvfølgelig har jeg gjort mig nogle overvejelser, men jeg har besluttet ikke at kommentere på de ting, fordi der bliver sagt så meget i medierne i forhold til det. Derfor har jeg valgt at sige, at jeg fokuserer på det sportslige, og det andet holder jeg for mig selv. Jeg har en klar holdning til det. Den vil jeg bare holde for mig selv, siger han til TV 2 Sport.

Vil ikke dele holdning

Heller ikke over for DR Sporten vil han kommentere, om han kan stå inde for det, som Saudi-Arabien repræsenterer som nation.

- Jeg har personligt en holdning til det, men jeg vil ikke dele den med andre, lyder det fra Pytlick, som dog afslører, at han aldrig har fået så god en løn som nu.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Pytlick.

Håndboldtræneren, der med stor succes stod i spidsen for det danske kvindelandshold tidligere i karrieren, havde ikke forventet at stå med et nyt trænerjob, da han i november 2021 blev fyret i Sønderjyske.

Pytlick havde inden fyringen bebudet, at han ville indstille karrieren efter sæsonen.

På klubplan har han ud over Sønderjyske været træner for GOG, Team Esbjerg, makedonske Vardar og Odense Håndbold.

Ved den forstående VM-slutrunde, der i januar afvikles i Polen og Sverige, er Saudi-Arabien i gruppe med Frankrig, Polen og Slovenien.