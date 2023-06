Mandag eftermiddag fejres i de danske mestre fra GOG på rådhuset i Svendborg.

På rådhuset har man pyntet salen med dannebrogsflag og guld i dagens anledning.

Fejringen begynder klokken 15.45, og her har alle mulighed for at hylde de danske mestre på trappen foran rådhuset.

I rådhussalen vil de danske mestre efterfølgende blive hyldet til et lukket arrangement.