Rasmus har afværget truende konkurs: - Det handler om at bede om hjælp i tide

Rasmus Brems-Hulgaard har været tæt på at gå konkurs med sin virksomhed Thorseng Nature Resort på Tåsinge.

Men nu har han fået hjælp til at redde virksomheden.



- Det har været med kniven på struben. Der har været måneder, hvor jeg ikke kunne give mine medarbejdere løn. Og du har jo et ansvar, når du har ansat nogle folk, siger Rasmus Brems-Hulgaard.

Thorseng Nature Resort på Tåsinge er familieejet, og det var da firmaet skulle udvikle sig i en ny retning efter et generationsskifte, at der opstod problemer. Men for Rasmus Brems-Hulgaard har noget af det allersværeste været selve det at erkende, at han havde brug for hjælp udefra.

- Det handler om dit omdømme og alt mulig andet. Janteloven tror jeg også, man kan læse ind i det. For mit vedkommende er det også mit barndomshjem. Sådan er der mange andre ejerledere, der også har det, siger Rasmus Brems-Hulgaard.

Gratis rådgivning til konkurstruede virksomheder

Det er faktisk muligt for virksomheder at få hjælp, inden det går galt. I de regionale erhvervshuse er der gratis rådgivning til firmaer, som er på vej ud i økonomiske vanskeligheder. I mange tilfælde kan konkursen afværges.

Problemet er bare, at tilbuddet om den såkaldte early warning-rådgivning ikke er særlig kendt. Samtidig er det ofte er det forbundet med et stort tabu for virksomheder at bede om hjælp.

- Der er mange årsager til det. Lige fra personlig stolthed, over en selvforståelse af at man ikke er typen, der har brug for hjælp, til at være blevet blind for problemerne og behovet for hjælp, forklarer tidligere direktør Otto Juhl Nielsen.

Otto Juhl Nielsen arbejder som frivillig rådgiver i early warning-ordningen. Efter en lang erhvervskarriere hjælper han nu kriseramte virksomheder.

Han bekræfter, at mange virksomhedsejere holder sig tilbage fra at bede om hjælp.

- Det er først, når det for alvor er gået galt, at alarmklokkerne ringer.

Konkursbølge kan mindskes

Otto Juhl Nielsen mener, at mange konkurser kan undgås. Ifølge ham kræver det bare, at virksomhederne vil række ud og bede imod hjælp.

- Det er en kensgerning. I det øjeblik, man som virksomhedsleder ikke er udadvendt og opsøgende, så har man det mindre med i bagagen, når man når til at stå overfor en konkurs, siger Otto Juhl Nielsen.

Thorseng Nature Resort er blot et eksempel ud af mange. Mange erhvervsvirksomheder er under pres. Lige nu bliver der slået rekorder i antallet af konkurser. 2022 blev det værste konkurs-år i Danmark siden 2010 med i alt 2.834 konkurser.

Fyn er også hårdt ramt med 215 konkurser i 2022. Det er en kraftig stigning sammenlignet med 2021, hvor 134 fynske virksomheder gik konkurs.

Her i 2023 ventes der også flere konkurser end normalt. Blandt andet på grund af høj inflation, en svag vækst og efterslæb af gæld fra coronakrisen.



Følelser på spil

På virksomheden på Tåsinge har de seneste to år været en kamp for at overleve.

- Jeg har haft brug for rådgivning til, hvordan jeg får skabt gode rammer for virksomheden. Herunder ting som regnskaber, likviditetsbudgetter og den slags, der ikke er en del min faglige baggrund, siger Rasmus Brems-Hulgaard.

Ligesom for mange andre virksomheder har noget af det allersværeste været selve det at erkende, at der var behov for hjælp udefra.

- Udover det, så er virksomheden baseret på en slægtsgård, så der er også mange følelser i det. Familien er på spil. Mine forældre bor på gården, og min bedstemor bor på gården.

Early warning-rådgivning til 85 fynske firmaer

I det seneste år har Erhvervshus Fyn ydet hjælp til 85 virksomheder i early warning-ordningen på Fyn. Et rådgivningsforløb varer typisk mellem 6 og 12 måneder.



Ifølge en opgørelse i Erhvervshus Fyn er omkring halvdelen af virksomhederne, der har modtaget rådgivning, kommet videre i et nyt vækstforløb. Nogle virksomheder er blevet solgt, andre er fusioneret med konkurrent, hvor ejerlederen er fulgt med og dermed har fået reddet sin privatøkonomi. En mindre gruppe virksomheder er blevet hjulpet til en lukning med så små tab som muligt.



I dag er Thorseng Nature Resort ikke længere truet af konkurs. Virksomheden har blandt andet fået hjælp til at blive delt op i to selskaber. Samtidig er der kommet et skarpere fokus på, hvad der kan tjenes penge på. Fremtiden ser lysere ud, blandt andet efter rådgivningen fra early warning-ordningen.

- Thorseng Nature Resort og folkene bag virksomheden har jo sit udspring i foreningstankegangen og fællesskabet. Den baggrund er Rasmus Brems-Hulgaard som leder også rundet af, og det giver ham nogle rigtig gode kompetencer. Han tager ansvar og springer derfor også naturligt og proaktivt ind i en proces med early warning-rådgivning, siger Otto Juhl Nielsen.



- Det giver virksomheden et stort potentiale, og det har også betydet, at man nu er på rette vej, fastslår han.

Rasmus Brems-Hulgaard går nu hele vejen med åbenhed. Han håber at det kan få andre virksomhedsejere til også at række ud efter hjælp.

- Hvis man slipper sin stolthed, tillader sig selv at være et menneske og beder om hjælp, så bliver man hørt, siger han.



På Fyn er en række virksomheder allerede gået konkurs i 2023. En af dem er et stort droneprojekt i Hans Christian Andersen Airport, der aldrig kom op at flyve. Selskabet bag er nu begæret konkurs.