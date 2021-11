Regnskab: Corona koster GOG over en million

Sportsligt går det over stok og sten for håndboldklubben GOG. Men corona blev et dyrt bekendtskab for den fynske håndboldklub trods diverse hjælpepakker i det seneste regnskabsår.

Omsætningen i GOG Sport A/S faldt sidste år fra 17 til 9 millioner kroner, og underskuddet før skat blev på 1,4 millioner kroner.