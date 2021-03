Rekordhøjt antal indsamlere: Frida og Jens Emil hjælper udsatte børn

- Vi kommer fra Børns Vilkår. Kunne du tænke dig at give et bidrag?

Sådan lyder det fra gymnasielæreren Jonas Ahlgreen Mieth, som i dagens anledning har lokket sine to børn Frida og Jens Emil med ud og stemme dørklokker.

- Jeg arbejder med børn og unge til hverdag, så jeg render en gang imellem ind i nogen, der har brug for hjælp. Det er vigtigt, at de har et sted at ringe til, som er anonymt og for en meget bred aldersgruppe, siger han til TV2 FYN.

På villavejene i Vindeby på Tåsinge går familien Mieth fra hus til hus. De er en del af et rekordhøjt antal danskere, der har valgt at bruge deres søndag i den gode sags tjeneste.

Og det er de glade for hos Børns Vilkår, der det seneste år har haft usædvanlig travlt. Så travlt at man ikke har kunnet følge med.

Coronakrisen har sat ekstra pres på linjen

52.700 samtaler har året 2020 budt på hos BørneTelefonen. Men mange børn ringer forgæves, fordi der er kø på linjen.

– Vi har talt med børn og unge på Børnetelefonen, som har været påvirket af coronakrisen, nedlukning og isolation på forskellige måder. Børn og unge, som har haft det svært derhjemme - også før corona - har fået det værre. Men også børn og unge, der har stået alene med nye følelser og usikkerheder omkring deres trivsel og fællesskaber, har haft brug for at tale med nogen, siger Ida Hilario Jønsson, der er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.

Over halvdelen af de henvendelser, som BørneTelefonen fik, blev ikke besvaret pga. manglende kapacitet.

Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Flere samtaler om omsorgssvigt

Coronakrisen har også sat sit præg på samtaleemnerne ved BørneTelefonen. For første gang i flere år er det ikke forelskelse og kærlighed, der fylder, men i stedet børnenes relation til deres forældre.

I 31 procent af tilfældene handlede samtalerne om omsorgssvigt, hvilket er en væsentlig højere andel end året før. Og hele 173 gange underrettede Børns Vilkår da også de sociale myndigheder. Mistrivsel, konflikt og fysisk vold i hjemmet er oftest årsager til underretningerne.

Derfor synes Jonas Ahlgreen Mieth, at det er ekstra vigtigt, at så mange har valgt at ofre deres søndag på at støtte Børns Vilkår.

- Vi ved, at Børns Vilkår og Børnetelefonen får rigtig mange opkald, som ikke bliver besvaret, fordi de ikke har ressourcerne til det. Og så ville jeg også bare gerne tage mine børn med ud og gå en tur og snakke lidt om, hvorfor det er godt at gøre noget for andre, siger han.

Selvom det ikke er alle, der åbner døren en søndag formiddag, er familien Mieth stadig godt tilfreds med dagens resultat.

- Det har faktisk gået rigtig godt. Vi har fået fra alle, der har åbnet døren og ville støtte det gode formål.

Og med den efterhånden lidt tunge indsamlingsbøtte i hånden går turen også hjem til en velfortjent kagepause for familien.