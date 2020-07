Rekordmange er optaget på fynske videregående uddannelser

I alt 69.526 ansøgere vil i løbet af natten til tirsdag modtage et tilbud om at starte på en videregående uddannelse, og det er rekordmange, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Jeg er glad for, at så mange har lyst til og får mulighed for at uddanne sig. Vi er på mange måder i en særlig tid på grund af coronavirus. Flere end tidligere har søgt ind på en uddannelse, og derfor er det meget positivt, at vi også har kunnet tilbyde flere en plads, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

På skibsofficeruddannelsen Svendborg International Academy (Simac) oplever man en af landets højeste stigninger i antallet af optagne.

33 procent flere end sidste år har fået plads på Svendborgs maritime uddannelse. Til det nye semester kan byen byde velkommen til 228 studerende.

Fakta Se her, hvilke 20 studier der har optaget flest Tallene i parentes angiver, hvor mange flere eller færre der bliver optaget i år på de enkelte uddannelser sammenlignet med 2019: * Pædagog: 4955 (86). * Sygeplejerske: 4259 (225). * Civilingeniør: 3520 (571). * Diplomingeniør: 3342 (121). * Erhvervsøkonomi: 2786 (55). * Folkeskolelærer: 2697 (142). * Socialrådgiver: 2340 (57). * Markedsføringsøkonom: 2319 (214). * Finansøkonom: 1953 (400). * Medicin: 1767 (2). * Jura: 1605 (71). * Bygningskonstruktør: 1366 (78). * Serviceøkonom: 1234 (41). * Fysioterapeut: 1135 (-9). * Datamatiker: 1074 (3). * Multimediedesigner: 1066 (153). * Professionsbachelor i finans: 995 (173). * Psykologi: 834 (52). * Økonomi 694 (49). * Statskundskab: 683 (12). Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ritzau Se mere

Også SDU oplever stigning

Årets optagelser på landets videregående uddannelsesinstitutioner slår samlet set det hidtidige rekordår 2016.

På Syddansk Universitet i Odense er der optaget 5.478 personer, hvilket er en stigning på fire procent i forhold til 2019. Det er samtidig det højeste antal optagne siden rekordåret 2016.

På grund af coronaviruspandemien var det forventet, at flere ville søge ind på en videregående uddannelse i år. Derfor afsatte regeringen og alle Folketingets partier i juni penge til, at uddannelsesinstitutionerne kunne oprette 5.000 ekstra studiepladser i 2020 og 2021.

Blandt andet er optaget på pædagoguddannelsen steget for første gang i fire år, mens optaget til sygeplejerske er steget for fjerde år i træk.

Hovedtal Her er en oversigt over hovedtallene for optagelsen i år: * 69.526 ansøgere er kommet ind på en videregående uddannelse. Det er det højeste antal nogensinde. * 81 procent har fået opfyldt deres førsteprioritet. Det svarer til fire ud af fem ansøgere. * Omkring 16.000 af de optagne er under 21 år. Det svarer til 23 procent af de optagne. Sidste år var 24 procent under 21 år. * Der har i år i alt været 94.604 ansøgere. * Mere end hver femte ansøger har fået plads på et studie til at blive enten pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver. * I alt 10.686 ellers kvalificerede ansøgere har ikke fået en plads det sted, de ønskede. Det er en stigning på 2270 eller 27 procent. * Cirka halvdelen af disse havde kun søgt ét uddannelsesudbud. Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ritzau Se mere

Stor fremgang på læreruddannelsen i Odense

I alt 4.085 ansøgere får ved midnat besked om, at de er optaget på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvilket er en fremgang på syv procent i forhold til 2019.

- Vi er glade for, at så mange unge har valgt at søge ind på vores uddannelser. Vi ser blandt andet fremgang for nogle af de store velfærdsuddannelser som sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne, siger rektor Jens Mejer Pedersen.

- Jeg noterer mig også en stor fremgang på læreruddannelsen i Odense, vores net-basserede læreruddannelse og en samlet fremgang for læreruddannelsen på UCL. Det er positivt i en tid, hvor landets skoler mangler uddannede lærere, siger han.

Der har i år i alt været 94.604 ansøgere til landets videregående uddannelser.