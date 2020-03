Risiko for nedstyrtning: Vej spærret på ubestemt tid

Der er den seneste tid faldet store mængder regn på Fyn, og Svendborg Kommune er ingen undtagelse.

Her formoder man, at vandet har fået en skrænt til at begynde at skride, og derfor er vejen nedenfor nu blevet spærret af frygt for nedstyrtning, oplyser Svendborg Kommune.

- Skulle det hele skride, så går træerne med og vælter ud over vejen. Af hensyn til trafiksikkerheden vil vi ikke stå med, at der er nogen, der får et træ ned i hovedet, siger park- og vejinspektør Flemming Fusager.

Læs også Mand faldt gennem fortovet - regn havde udhulet vejen

Der er tale om Åmarksvej i Vester Skerninge, hvor omkring 150 meter er blevet spærret fra fredag den 28. februar og på ubestemt tid.

Går med livrem og seler

Kommunen opdagede de første revner i skråningen ned mod den nye mølledam i Syltemae Å for omkring en uge siden. Og det blev på den baggrund besluttet at afspærre vejen og følge udviklingen.

For jo mere det skrider, jo tættere kommer vejen også på kanten, fortæller Flemming Fusager og understreger, at der dog ikke er nogen, der ved, om der kommer til at ske yderligere.

- Det er et spørgsmål om at gå med livrem og seler. Jeg vil hellere have skæld ud, fremfor at der ligger en bil nede i hullet, siger han.

Der er således sat pæle i jorden i hver side af skrænten, så park- og vejinspektøren har noget at måle ud fra. Indtil videre er der kommet én ekstra revne i jorden.

Opfordrer til at respektere afspærring

Ifølge Flemming Fusager er det første gang, at kommunen har taget en vejafspærring i brug for at sikre sig mod våde skrænter.

- Men vi har også fået betydelig mere vand end normalt, siger han.

I mellemtiden bliver bilister omdirigeret ved hjælp af skilte, og kommunen vil løbende foretage undersøgelser i området for at afgøre, om det er sikkert at åbne vejen igen.

Indtil da opfordrer park- og vejinspektøren alle - herunder også de gående - til at respektere afspærringen og tage den alternative rute.