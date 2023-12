Rivaler snupper Morten Olsen og GOG-anfører: - Jeg er taget til BSH for at vinde

Den fyrede GOG-profil Morten Olsen fortsætter karrieren hos en af fynboernes allerstørste rivaler, Bjerringbro-Silkeborg. Det bekræfter Morten Olsens nye klub.

Også GOG-anfører Anders Zachariassen er på vej til klubben i Jylland fra sommer, erfarer TV 2 Sport.

Morten Olsen har endnu ikke kommenteret på sit afbrudte samarbejde med GOG, som skete med øjeblikkelig virkning. Han fortæller dog med begejstring om sit nye hold:

- Jeg er taget til BSH for at vinde titler. Jeg synes, at holdet er til det – og på den rigtige dag kan vi få guld. Det er målet for mig, lyder det fra Morten Olsen i en pressemeddelelse.



I Bjerringbro-Silkeborg Håndbold ser klubbens sportslige ansvarlige Michael V. Knudsen frem til at tilføje Morten Olsen til holdkortet:

- Han er absolut blandt de bedste playmakere i ligaen – han har vundet mesterskabet flere gange med GOG og har erfaring fra landsholdet. Med det niveau, han har vist – også i Champions League – har han haft en afgørende hånd på resultaterne, og det er vi sikre på, han også får i BSH. Han skal være medvirkende til at bringe vores angrebsspil op på et endnu højere niveau, siger Michael V. Knudsen i pressemeddelelsen.