Rivaler snupper Morten Olsen - og GOGs anfører

Den fyrede GOG-profil Morten Olsen fortsætter karrieren hos en af fynboernes allerstørste rivaler, Bjerringbro-Silkeborg.

Det bliver annonceret klokken 10, erfarer TV 2.

Også GOG-anfører Anders Zachariassen er på vej til klubben i Jylland.

Morten Olsen har endnu ikke kommenteret på sit afbrudte samarbejde med GOG, som skete med øjeblikkelig virkning. GOG skrev selv følgende den 30. november, da GOG og Morten Olsen gik hvert til sit:

"Vi har truffet en beslutning om, at gå hver til sit, da det er det bedste for holdet og for klubben. Hvis man ikke har 100% tillid til hinanden, kan man ikke have et ordenligt samarbejde, og selv om det er en beklagelig situation, er det en nødvendig beslutning, som jeg har fuld opbakning til fra bestyrelsen, for at alle parter kan komme videre."



Og nu kommer Morten Olsen altså videre ved at fortsætte i en ny klub, og tager anføreren fra GOG med.