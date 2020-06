Rokade: Sydfynsk politiker bliver forfremmet

Det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S) er blevet ny uddannelses- og forskningsordfører. Det oplyser Socialdemokratiet.

Det sker efter en rokade i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Læs også Rørt til tårer: Bjørn Brandenborg ultimativ sejrherre i Svendborg

- Jeg er stolt over, at folketingsgruppen har peget på mig til at varetage det ordførerskab, og jeg går ydmygt til opgaven. Hvis vi skal skabe et Danmark med frihed til og lige muligheder for at udleve sine drømme, kræver det, at vi bliver ved med at styrke vores uddannelser. Det vil jeg arbejde solen sort for, siger Bjørn Brandenborg.

Afgiver ordførerskab

Den sydfynske politiker afgiver samtidig sit ordførerskab for social dumping og træder af som formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget.

- Jeg elskede at arbejde med et vigtigt område som social dumping, men jeg ser frem til at bruge min nye platform til at arbejde med en af mine helt store mærkesager, nemlig at skabe et Danmark, hvor alle kan uddanne sig og blive dygtigere, siger Bjørn Brandenborg.

Bjørn Brandenborg fik 6.096 stemmer i Svendborgkredsen, da han blev valgt ind i Folketinget for et år siden.

Han blev dermed uden sammenligning den politiker, der fik flest personlige stemmer i kredsen. Erling Bonnesen (V), der blev genvalgt til Folketinget, fik ved samme valg 2.482 personlige stemmer.