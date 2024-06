Særlig russisk rigmandsfisk gik i sydfynsk net

- Det er en meget særlig fisk. At fange den i saltvand og hernede hos os, det har vi aldrig prøvet før, siger han.

Et større opbud var dukket op på havnen for at se støren. Det blev dog en kort fremvisning, før Kenneth Søby satte fisken tilbage i vandet, for at lade den leve videre i det sydfynske.

Det er ikke første gang, han fanger en stør, man sidst var det i Skagerrak på en trawler. Personligt har han aldrig hørt om andre, der har fanget fisken i det sydfynske.