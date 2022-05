Se 5.500 efterskoleelever danse i takt: - Det er megafedt endelig at se dem samlet

Forestil dig over 10.000 hænder blive løftet over hovedet i takt.

Tirsdag øvede hele 5.5000 elever fra 60 forskellige efterskoler sig nemlig til deres store opvisning til DGI Landsstævne, der er Danmarks største idrætsfestival, i Svendborg til juni.

- Det er megafedt endelig at se dem samlet. Og solen skinner, og det er helt perfekt. Det er helt magisk, siger Ditte Brems Crüger, der er anden koreograf på Efterskoleholdet.



Det var allerførste gang, at alle elever skulle øve sig sammen på koreografien efter at have øvet sig hver for sig på de enkelte efterskoler.

Tirsdagen stod derfor på at teste de forskellige formationer og opstillinger i koreografien på Landsstævnestadion i den sydfynske by, så det kan se bedst muligt ud til det officielle arrangement den 30. juni.

- Det kommer rigtig meget til at handle om at få øvet opstillingerne og få det hele til at gå op i en højere enhed. Vi skal have alle skolerne til at passe sammen i den store grundopstilling og eleverne skal finde den lille prik, de skal stå på, uddyber hun.



For at kunne øve med så mange elever på stadion, skulle græsplænen mærkes op af at koordinatsystem af 6.612 prikker, som eleverne kan orientere sig i.