Se billederne: Hus styrtede sammen efter eksplosion og brand

Onsdag formiddag døde en mand som følge af en kraftig eksplosion eller den efterfølgende brand, der brød ud i et hus på Græskæmnervej 17 i Svendborg.

Et døgn senere er politiets kriminalteknikere og hærens sprængningseksperter stadig i gang med at undersøge huset for at finde årsagen til eksplosionen.

En 55-årig kvinde kom til skade i forbindelse med eksplosionen. Politiet ønsker dog ikke at oplyse, hvem hun er, eller hvordan hun er relateret til den afdøde.

En mand døde i forbindelse med eksplosionen og den efterfølgende brand. Foto: Michael Bager/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Torsdag er skaderne fra onsdagens eksplosion og brand tydelige i huset på Græskæmnervej. Foto: Michael Bager/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Som det fremgår af billeder fra grunden, er store dele af huset styrtet sammen eller brændt ned. Flere steder er husets udbrændt.

Politiet er torsdag fortsat i gang med at efterforske sagen, og årsagen til eksplosionen er endnu ikke fastlagt.

