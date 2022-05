Se billederne: Nu begynder udstopningen af verdens ældste pingvin Olde

Kim Højland troede som ung, at han skulle arbejde med levende dyr som dyrlæge, men så ventede først tre år i gymnasiet og efterfølgende fem år på dyrlægestudiet. Så han søgte læreplads som zoologisk konservator efter folkeskolen - en uddannelse, der dengang kun optog én elev hvert andet år.

Nu har han udstoppet alt fra danske blåmejser til den sjældne suleiman markhor-ged fra Pakistan.

- Det startede med, at jeg sad derhjemme og prøvede at udstoppe noget, fordi det var min interesse. Nu er min interesse blevet mit arbejde. Jeg kan stadig gå og glæde mig til at skulle udstoppe en fugl. Ni ud af ti dage glæder jeg mig til at gå på arbejde, fortæller Kim Højland.

Svupper øjet ud

Oldes fjerdragt er vendt på vrangen, mens Kim Højland nænsomt klipper kød og fedt af skindet. En langsommelig proces, konservatoren bruger seks timer på.

Han krænger skindet ud over kraniet, skærer hals og tunge ud, så kun kranieskallen er tilbage, inden han med den skarpe skalpel skraber kødet af. Han måler afstanden fra næbspidsen til øjet, inden han med en pincet svupper det gummiagtige øje ud.

Det skal gemmes. Når den langvarige renselsesproces er overstået, og når konserveringen af Olde fortsætter, sættes det tilbage i det kridhvide, rene kranie. Først om nogle dage kan Kim Højland fortsætte arbejdet på verdens ældste æselpingvin - og så er TV 2 Fyn med igen.

Da Olde i 2020 var 41 år, 4 måneder og 29 dage blev den optaget i Guinness World Records som verdens ældste pingvin.