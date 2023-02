Se guld-billederne: Sprudlende GOG tog pokalen med sig hjem

Guldet er kommet hjem til Gudme, GOG er søndag blevet pokalmestre 2022.

Sidst det sydfynske hold vandt pokalen var i 2020, da TTH Holstebro måtte se sig slået af GOG med to mål.

Årets pokalfighter blev VM-helten Lukas Jørgensen, der også blev topscorer i finalen med otte mål for GOG, mens norske Eivind Tangen lavede et tilsvarende antal for Skjern.

Se de festlige billeder fra hallen i Jyske Bank Boxen i Herning.