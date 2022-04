Se kortet: Nu skal 50.000 fynske hjem skifte fra gas til fjernvarme

Det bliver kommunernes ansvar i samarbejde med de lokale forsyningsselskaber at sende brev ud til samtlige borgere.

I en mail til TV 2 Fyn skriver direktør for Svendborg Fjernvarme, Carl Madsen, at forsyningsselskabet forventer at kunne imødekomme regeringens ønske om en afklaring af, hvilke områder der kan tilbydes fjernvarme inden årets udgang.

Han har ikke ønsket at stille op til et uddybende interview.

Tilbud om fjernvarme eller varmepumpe

Ifølge brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vil over 250.000 husstande, som har gasfyr, kunne få tilbud om fjernvarme. De andre vil skulle installere varmepumpe.