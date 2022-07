Se med direkte fra Landsstævnet: Idrætten kæmper med at fastholde de unge

Hver tiende unge gymnast på Fyn har meldt sig ud af foreningen siden 2017. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2017 var 3.669 fynboer i alderen 13-24 år medlem af en af de fynske gymnastikforeninger. I 2021 var medlemstallet faldet til 3.332, et samlet fald på 9,2 procent.

Og med lektier, kæreste, fritidsjob, venner og fester er der da også rigeligt at bruge fritiden på, når man er ung.

Derfor er fastholdelse og motivationen for at blive i idrætsforeningerne også et stort fokus for DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

- Den allerstørste udfordring er, at vi alle sammen taler om fastholdelse. Men motivation og fastholdelse passer ikke sammen.

- Vi forsøger at anerkende, at mange unge mennesker – og voksne – er nysgerrige på, hvilke typer af idræt der passer til dem. Og vi ved, at alle ikke motiveres af det samme, men der er en tendens til, at idrætsforeningerne udbyder idræt med samme formål, og så må vi gøre nogle ting på nye måder.

- Derfor forsøger vi i højere grad at motivere foreningerne til at lave udbud til genstartere og senstartere, siger Nicolaj Ruby, der er konsulent hos DGI og arbejder med unge og motivation i foreninger.

Se med direkte

Fastholdelse af medlemmer og motivation af både foreningerne, de unge og de ældre er et af de emner, som TV 2 Fyn skal tale med en række gæster om, når vi sender live fra Landsstævnet i Svendborg fredag fra klokken 17-18.

Du kan se med på TV 2 Fyn, her på tv2fyn.dk og på TV 2 Fyns facebookside.

I vores liveudsendelse fredag kan du blandt andet møde disse personer:

Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne i Danmark

Nicolaj Ruby, konsulent, DGI

Mathilde Lund Pedersen, efterskoleelev på Nordfyns Efterskole





Ser du med på Facebook, kan du stille dine spørgsmål til vores gæster direkte i kommentarsporet.