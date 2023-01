Skal store bededag afskaffes for at finansiere det danske forsvar?

Ja, siger den nye regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, der er kommet med forslaget.

Nej, siger en enig opposition, der ikke bakker op om forslaget.

Argumenterne for og imod afskaffelsen af en dansk helligdag er mange. Derfor gik TV 2 Fyn på gaden i Svendborg for at høre, hvad fynboerne siger.