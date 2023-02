Se videoen: Glad viking forsøger at sætte verdensrekord i træstamme-løft

Der var spændte muskler da nordjyden Lars Besand sammen med sin træstamme forsøgte at sætte en spritny verdensrekord i Power Fitness i Svendborg.

Lars Besand, der også er kendt under navnet Lars Happy Viking, er nemlig stærkere end de fleste.

Og så dyrker han en sport, som få kan være med på – han løfter træstammer.

Log Press, som sportsdisciplinen officielt hedder, går i al sin enkelthed ud på at løfte en meget tung træstamme over hovedet. Noget den 46-årige glade viking er så god til, at han har sat flere danmarksrekorder i forskellige vægtklasser og aldersgrupper.

Søndag forsøgte Lars Besand så at løfte 167 kilograms træstamme og dermed sætte verdensrekord. Se om det lykkedes ham i videoen herunder.