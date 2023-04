Se videoen: Her genforenes superfan med Delle

I weekenden kunne man i de tyske lokalmedier læse, at der pludselig svømmede en legesyg delfin rundt ud for Travemünde på den tyske nordkyst. TV 2 Fyn tog sammen med Jesper Stig Andersen, Delles "bedste ven" ned for at se, om det kunne være delfinen Delle, der er forsvundet fra Svendborg.