Selvsejlende sødrone kan finde miner

Ved torsdagens maritime messe på Svendborg Havn kunne virksomheden fra selv samme by, Dana Dynamics, præsentere en maritim drone, der via et autonomt system selv kan sejle.

Udover at den kan tage miljøprøver i vandet, kan den også, i samarbejde med virksomheden UMag Solutions' sensorer, finde miner i havet. På den måde kan den blive et redskab i for eksempel krigen i Ukraine.

På den maritime messe, der går under navnet European Maritime Day, kommer virksomheder fra hele Europa. Co-founder i Dana Dynamics, Martin Stockholm, er glad for at få muligheden for at skabe netværker med virksomheder andre steder i Europa:

- Det betyder rigtig meget. Der er mange EU-penge at søge, så det er jo fedt at se, at der kommer andre europæere til Danmark, og at vi kan indlede samarbejder med dem, siger han.