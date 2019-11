Seminarium får nyt liv: - Man bliver trist af at se noget forfalde

De historiske og forladte bygninger på Skårup Kirkebakke 4 lidt øst for Svendborg har fået ny ejer.

Bygningerne rummede indtil 2010 Skårup Seminarium, men nu har den fynske ejendomsinvestor Niels Pedersen fra Tommerup købt den gamle læreanstalt. Han vil blandt andet omdanne bygningerne til boliger.

Læs også Fyns rigeste sælger betonklods til halv milliard

Det glæder naboen Maria Steffensen. De historiske mure dannede rammen for hendes uddannelse, men de mange år uden liv i bygningerne har været en trist tid for hende.

- Jeg er meget glad. Glad på seminariets vegne fordi de gamle bygninger fortjener at blive brugt. Og så er jeg glad for byen. Man bliver trist af at se noget forfalde, siger Maria Steffensen.

- Så det er dejligt, at nogen får glæde af det. Og så får jeg nye naboer, siger Maria Steffensen.

Omkring 15 seniorboliger

Niels Pedersen forklarer, at han i første omgang vil sætte gang i en proces med at etablere et seniorbofællesskab i den fredede bygning.

- Der bliver cirka 14 til 16 seniorboliger, som skal indrettes i samarbejde med kommunen og Fredningsstyrelsen.

Hvad der skal ske med de øvrige bygninger, har ejendomsinvestoren endnu ikke taget stilling.

- Men det bliver under alle omstændigheder en offentlig park. Der er en masse gode træer, der også er fredet. Og så er der et rigtigt spændende miljø og en god historie, siger Niels Pedersen.

De historiske bygninger har rundet 200 år, og rummede et kombineret lærer- og pædagogseminarium, som kan dateres 1803.

Bygningerne har stået tomme, siden det nuværende UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samlede aktiviteterne i Odense i 2010 og sagde farvel til Skårup på grund af dårlig økonomi.

Første skridt med nyt liv bag de gamle mure tager Niels Pedersen, når han indleder en dialog med Svendborg Kommune og Kulturarvsstyrelsen om ombygningen af de fredede bygninger.

Læs også Fynsk idé snupper opvasken