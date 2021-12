Skolebørn på tidlig juleferie: - Vi har oplevet, at elevernes trivsel falder

Skolen havde planlagt, at eleverne blev sendt på juleferie 21. januar, og efter planen begynder de i skole igen 5. januar. Derfor er konsekvensen foreløbig blot seks dages ekstra juleferie.

Lavere trivsel

Sidste år ved juletid blev skolerne lukket ned sammen med store dele af kultur- og erhvervslivet, og nedlukningerne blev forlænget af flere omgange.

Det betød blandt andet, at skolerne måtte lave fjernundevisning i en lang periode.

- Vi har oplevet under tidligere nedlukninger, at nogle elevers trivsel faldt, når de skulle være hjemme. Det var sværere for dem at få kontakt med lærerne, synes de, siger Tine Ravnbo.

- Vi havde meget onlineundervisning, og vi synes egentlig også, vi havde meget god undervisning, men det er ikke det samme, som at være fysisk sammen med børnene, når vi underviser.