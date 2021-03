Skoleelever sendt i isolation: Smitsom coronamutation præger Svendborg

Der bliver arbejdet på højtryk i Svendborg Kommune, hvor der er blevet fundet en ny smitsom mutation af covid-19.

Og for at undgå en eksplosiv smittestigning bliver der sat hårdt ind med en række særlige indsatser. Det fortæller John Jensen, der er direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Svendborg Kommune, til TV 2 Fyn.

Vi skal virkelig, virkelig passe på, at det her ikke bliver noget, der breder sig ud i vores område Bo Hansen, borgmester, Svendborg Kommune

- Blandt de seneste smittede har man konstateret nogle særlige smitsomme varianter af coronavirus, som har gjort, at Styrelsen for Patentsikkerhed har rettet henvendelse til os og bedt os om at tage nogle særlige forholdsregler, siger John Jensen.

Blandt andet mistænkes børn for at være blandt de smittede med den smitsomme coronavariant. Derfor har kommunen kontaktet forældre til elever i fire forskellige klasser fordelt på to skoler.

- Vi har bedt dem om at gå i isolation og blive testet for at sikre os, at en eventuel smitte ikke spreder sig den vej rundt.

- Det har været et stort arbejde, som er blevet gennemført henover weekenden, og heldigvis er det blevet taget godt imod blandt forældrene, siger John Jensen.

Han fortæller, at det er lykkedes kommunen at få fat i alle forældre.

Søndag blev 14 nye tilfælde af coronavirus konstateret i kommunen, og incidenstallet ligger nu på 91,1. I øjeblikket undersøger Statens Seruminstitut, hvilken mutation der er tale om.

For borgmester Bo Hansen (S) gør det en stor forskel, at der er tale om en smitsom variant af coronavirus.

- Man har jo en frygt for, at vaccinen kan være udfordret af de her mutationer. Vi skal virkelig, virkelig passe på, at det her ikke bliver noget, der breder sig ud i vores område, fortæller Bo Hansen.

Testenheder på vej

Det er blandt andet i den nordøstlige del af Svendborg, at en del af de nye smittetilfælde er konstateret. Så udover opfordringen til isolation blandt nogle skoleelever og deres forældre, opfordrer Svendborg Kommune også alle borgere i kommunen til at blive testet.

Det drejer sig i særdeleshed om dem, der bor omkring Byparken, Marslevvej Station, Byhavevej, Byskoven og Ørbækvej.

- Det skærper selvfølgelig vores opmærksomhed, fordi vi ved, at man bor forholdsvis tæt i det her område, siger Bo Hansen.

For at hjælpe med den massive testindsats har Region Syddanmark sendt en mobil testenhed til Skovbyhus, Byparken 44. Den vil være til stede mandag fra klokken 12-18 og tirsdag fra klokken 12-18.

- Samtidig vil Styrelsen for Patientsikkerhed, som har nogle udgående medarbejdere, hjælpe os med at informere borgerne i området om den her testmulighed, og så håber vi, så mange som muligt vil møde op, siger John Jensen.

Desuden er der lavet plakater og flyers på flere sprog, som bliver sat op og delt ud i området.