Skoleleder truede ansatte ifølge rapport: - Hvor er jeg heldig at have sådan nogle lækre kvinder ansat

- Han nævnte virkelig tit, at noget havde fyringsgrundlag, siger en af de medvirkende i rapporten. Vedkommende bakkes op af andre:

- Man vidste, man blev fyret i næste runde, hvis man sagde ham imod.

Nanna Lohman, skolechef i Svendborg Kommune, har været med fra starten, hvor denne sag begyndte at rulle.

- Jeg husker tydeligt datoen 16. april, for det er her, jeg først hører om sagen.

Man havde tidligt i forløbet en samtale for at genskabe tilliden mellem lederen og de ansatte, men skolechefen forklarer, at sagen var kommet for vidt

Hun har brugt de seneste fem uger på skolen, og hun er virkelig ked af, at de ansatte har været udsat for de alvorlige ting, de beretter.

- Vi ser med meget stor alvor på denne sag, for det er nogle grove eksempler, som de ansatte kommer med.

- Hvor er jeg heldig

Firmaet Impaq har stået for undersøgelsen, og i den er der først og fremmest beskrivelser af et arbejdsmiljø præget af trusler, usikkerhed, og forskelsbehandling.

Noget, der dog også har medvirket til en dårlig arbejdsplads, er, at skolelederen ifølge medarbejderne er kommet med svært upassende seksuelt ladede kommentarer og tilbud.

- Hvis jeg gik ned ad gangen, og (skolelederen, red.) gik bag mig, kunne han sige ”Hvor er jeg heldig at have sådan nogle lækre kvinder ansat,” lyder et af vidnesbyrdene i rapporten.

Et andet eksempel er anklager om, at den tidligere leder skulle have givet seksuelle tilbud.

Nanna Lohmann fortæller, at der på grund af en tidligere fyringsrunde, der bundede i et faldende antal elever, var en grobund for utryghed. De ansatte frygtede ifølge hende for deres job.