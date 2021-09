Slag mod betjent og barslagsmål: Politiet har haft travlt nat på Fyn

Her var der kommet en anmeldelse om slagsmål på stedet, og betjentene kunne konstatere, at den var god nok.

To lokale mænd på henholdsvis 50 år og 27 år var impliceret i slagsmålet. Begge var forbi politistationen i Odense for at afgive forklaring, men kun den ene er blevet anholdt.

Betjent blev slået

Udover barslagsmålet i Ringe måtte Fyns Politi også rykke ud til et andet slagsmål. Denne gang foran værtshuset Kahytten i Svendborg.

Politiet fik anmeldelsen klokken 02.35, og kort efter var politiet fremme. En 17-årig mand ville ikke lytte til politiets anvisniger, og i forbindelse med optøjerne blev en af betjentene slået af den 17-årige.

- Det skal man lade være med, og han får nu en hilsen af den tunge slags fra os, siger Henrik Strauss, der henviser til, at han nu er sigtet efter straffelovens §119 for vold mod tjenestemand.

Betjenten har ikke haft behov for behandling.