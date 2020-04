Slut med gratis parkering - folk holdt der hele dagen

I Svendborg har det i en periode siden marts været muligt at parkere gratis på de kommunale parkeringspladser, men fra torsdag den 30. april slutter det.

Årsagen er, at der er for mange bilister, der har brugt den gratis periode til at parkere hele dagen på parkeringspladserne i Rådhusgården, Centrumpladsen og på Ramsherred.

- Vi vil gerne have, at de kunder, der skal handle i vores butikker, kan komme helt tæt på byen. Mange af de mennesker, der arbejder i indre by, parkerer også i indre by, og så er alle pladserne optaget, siger borgmester Bo Hansen (S) til TV 2/Fyn.

Han forstår godt, hvorfor parkeringspladserne er blevet taget i brug af andre, end det var tiltænkt.

- Det er helt naturligt, at man tillægger sig nogle andre vaner, når der ikke længere er en parkeringsvagt, forklarer borgmesteren.

Her kan du parkere

Ifølge Bo Hansen kan man dog sagtens handle i det centrale Svendborg uden at skulle have den store pengepung op ad lommen. Han henviser til, at bilister i stedet kan benytte parkeringspladserne i Voldgade, parkeringshuset i Hulgade samt i Frederiksgade og Jessens Mole.

Her er parkeringen gratis de første to timer, så det skulle være muligt at nå at handle, inden pengepungen skal op ad lommen til en parkeringsbillet.

Parkering i Svendborg Parkeringspriser: Centrumpladsen, Rådhusgården, Fruestræde og Teatergade: 15 kroner per time Voldgade, p-Huset Hulgade, Frederiksgade, Jessens Mole: 8 kroner per time (de to første timer er gratis) Stenpladsen og Dronningemaen: gratis Ramsherred: 30 minutters gratis parkering Betalingstidspunkter: Mandag-fredag klokken 9-18, lørdag klokken 8-14, søndag gratis. Kilde: Svendborg Kommune

Og netop pengepungen og kontanterne kan - i disse coronatider - med fordel blive i lommen, også selv om der skal betales. Ved parkeringsautomaterne kan betalingen ske uden at berøre skærmen via mobilepay eller en parkeringsapp.

Odense overvejer stop for gratis parkering

I Odense har det ligeledes været muligt at parkere gratis enkelte steder i byen i håb om at tiltrække kunder til de erhvervsdrivende i centrum. Kommunen overvejer, om den skal følge Svendborg trop.

- Vi oplever også steder i byen, hvor parkering ikke følger skilte og regler i denne tid, siger Jacob Juhl Harberg, der er kontorchef for vejmyndighed og parkering i Odense Kommune.

- Vi overvejer i øjeblikket, hvad vi skal gøre, og om vi skal fortsætte med den gratis parkering, siger Jacob Juhl Harberg.