Slut med slik og McDonald’s: - Vores energiniveau er steget helt vildt

Marabou, frysepizza og McDonald’s er skiftet ud med gulerodsstænger, kyllingesalat og tortillatoast.

Sundhedsudfordringen Fire fynboer bliver i tre uger guidet til at blive sundere af tre mentorer. Programmerne er frit tilgængelige i Facebookgruppen Den Fynske Redaktion og opdateres hver uge, så gruppens medlemmer også kan deltage i udfordringen. Se mere

Det er hverdagen for 27-årige Ann-Sophie Rosager Gertz og 21-årige Louise Holmhus Nielsen fra Svendborg, der sammen deltager i TV 2 Fyns Sundhedsudfordring, hvor de skal spise sundere på tre uger.

Pigerne deler undervejs alle deres erfaringer og madplaner på facebookgruppen Den Fynske Redaktion.

Udfordringen har været i gang i en uge, og de kan allerede mærke stor forskel.

- Førhen sov jeg middagslur hver dag, og jeg kunne ikke overskue aftaler efter job, men nu er mit energiniveau steget helt vildt – vi hopper og danser hele dagen, siger Louise Holmhus med et smil, og veninden tilføjer:

- Ja, vi er i højt humør. Og jeg har ikke hovedpine mere og sover meget bedre om natten, når jeg ikke lige har kværnet en pose chips eller slik inden, siger Ann-Sophie Rosager Gertz.

Pigerne tager blandt andet fynboerne med på deres ugentlige handletur:

Undskyldninger og dårlige vaner

Vi holder os meget beskæftiget i løbet af en dag for ikke at tænke på køleskabet hele tiden Ann-Sophie Rosager Gertz, Svendborg

Men det er ikke hele dagen, der emmer af overskud. For Louise, der er en smule kræsen, bliver det svært, når hun nærmer sig aftensmadstid, og menuen ser kedelig ud.

- Jeg prøver at finde på undskyldninger. Alt i mig vil pludselig løbe væk og køre på McDonald’s eller et pizzeria. Der er et eller andet i mig, der flygter, når vi skal lave aftensmad, men det er jo bare en dårlig vane, jeg skal væk fra, siger hun.

For Louise handler det både om, at hun er kræsen, og at når hun har haft travlt, har hun forbundet det med hurtig, nem og usund aftensmad.

- Når jeg – eller vi – før var stressede eller havde haft en lang dag, hvor overskuddet ikke var så stort, så tyede vi bare til McDonald’s eller en hurtig pizza, forklarer hun.

Derfor er det bare en dårlig vane og tankegang, de skal væk fra, mener hun.

De deler tanker, bekymringer og erfaringer i videodagbøger, som de løbende poster i gruppen:

Hold dig beskæftiget og spis alternativer

I dag står menuen på æggemuffins med parmaskinke til morgenmad, ristet rugbrød med ørredfilet til frokost og tortillaburger til aftensmad. Hvis du mangler inspiration til din efterårsmadplan, kan du gratis hoppe med på udfordringen og hente opskrifterne her.

Pigerne er endnu ikke faldet i slikskuffen, men hvis de alligevel får trangen, så prøver de at tænke på noget andet.

- Vi holder os meget beskæftiget i løbet af en dag for ikke at tænke på køleskabet hele tiden. Og hvis lysten stadig er der, så har vi spist gulerodsstænger med creme fraiche, lavet en hindbærsmoothie eller drukket en Pepsi Max. Altså fundet en erstatning, siger Ann-Sohpie Rosager Gertz.

I tre uger følger pigerne en madplan, hvor de får opskrifter med sunde retter. Du kan selv få opskrifter på Den Fynske Redaktion. Foto: Privat/Ann-Sophie Rosager Gertz

Deres mentor og kostvejleder Suzy Wengel siger, at man godt må have fornøjelseselementer som chokolade i sit liv, men det vigtige at være opmærksom på er mængderne.

- Suzy har sagt, at hvis vi VIRKELIG har lyst til noget slik, så kan vi tage et lille stykke, nyde det og så lægge det væk. Og hvis vi er sultne længe inden aftensmad, så råder hun os til at spise et kogt æg eller for eksempel ti mandler, for det er fuld af proteiner og kan stille den lille sult.

Men jo længere væk pigerne kommer fra de søde sager, jo mindre bliver trangen. Dog har de gjort sig nogle tanker om, hvordan det skal blive efter de tre uger.

- Vi vil helt sikkert fortsætte med den her madplan. Men vi har snakket om på længere sigt, at man så kunne køre med madplanen i hverdagene og så have én dag i weekenden, hvor vi må bestille en pizza eller spise slik. På den måde gør det det måske også nemmere at komme igennem ugen, siger Louise Holmhus Nielsen.

Følg med i deres kamp mod slikket her, hvor du også kan følge Bent Holmslunds kamp mod smøgerne og Stine Arndahls træningsforløb hos Claus Sloth.