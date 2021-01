Solgte forfalsket varemærketøj: - Det er en nem måde at tjene penge på

Onsdag blev et par fra sydfyn dømt i retten ved Svendborg for via Facebook og DBA at sælge falsk varemærketøj til en samlet værdi af 133.624 kroner i perioden januar 2019 til maj 2020.

Private borgere tippede Bagmandspolitiet om de mærkelige salg på Facebook, hvorefter parets fælles bopæl blev ransaget, da en lang række transaktioner indikerede salg af varemærkeforfalsket tøj.

Læs også Efter to røverier i 2021: 24-årig idømt straksdom på et års fængsel

- Vi kunne se, at tøjet ligger pænt pakket i poser, som hvis man købte det i butikker. Det er tydeligt ubrugt tøj, der har varemærke, men som sælges meget billigere end i butikkerne, forklarer anklager ved SØIK, Rasmus Hegelund.

Stort marked

Parret har solgt tøj 212 gange frem til maj 2020 og var yderligere i besiddelse af 443 stykker af det falske varemærketøj, herunder joggingsæt, bukser, t-shirts og trøjer.

- Den ene forklarede i retten, at det er en nem måde at tjene penge på, siger Rasmus Hegelund.

Salgene startede, da parret modtog et stort parti tøj tilbage i januar 2019, som de havde fået på forskud. De skulle altså først begynde at overføre penge for hvert salg.

- Det er en kriminalitetsform, der øjensynligt er et stort marked for, og som vi ofte ser, forklarer anklageren.

Læs også Isglatte veje: Færdselsuheld spærrede delvist motorvej

De to personer blev, efter selv at have erkendt sig skyldige, idømt henholdsvis tre måneders betinget fængsel med 80 timers samfundstjeneste og 40 dages betinget fængsel med 60 timers samfundstjeneste. Begge skal falde inden for seks måneder.

Hos den ene blev der desuden konfiskeret 21.000 kroner med de 443 stykker tøj.