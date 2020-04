Solodans og luftguitar: Bager danser det gode humør frem igen

Klokken er 7.30 i bageriet i Svendborg, og normalt har indehaver Kasper Leander travlt med at få brød ud af ovnen. Men i øjeblikket står han alene i sit bageri og gør klar til at ryste halefjerene til musik fra de farverige firsere.

- Jeg sætter et godt stykke musik på og laver en lille dans til. Det sender jeg ud live på Facebook hver morgen klokken 7.30, siger Kasper Leander.

Den sydfynske indehaver af Brødkompagniet kan mærke, at Fyn er lukket ned på grund af coronavirus.

- Jeg er forholdsvis afhængig af erhvervskunder, blandt andet cafeer og restauranter, som sælger mit brød eller bruger det i deres produktion. Jeg har én butik tilbage, som sælger mit brød. Ellers er de andre lukket, siger Kasper Leander.

Selvom Kasper Leander har mistet en stor del af sin produktion, er det gode humør ikke til at tage fejl af. I den ekstra tid om morgenen danser han kroppen i gang og spreder glæde og smil til sine kunder og brugere via Facebook.

- Jeg har altid sat stor pris på god musik, og jeg lytter til meget forskelligt. Musik og dans har altid fået mig i godt humør. Samtidig får jeg også lige rørt mig og får pulsen lidt op. Så det er kun gode ting, siger han.

Alternativt vækkeur blev til en god ide

Det hele startede en morgen, da Kasper Leander skulle vække sine snuende børn. Et alternativt vækkeur skulle vise sig at blive til en god ide.

- Børnene lå og sov til langt op ad formiddagen, så jeg tog en højtaler på ryggen og gik ind og vækkede dem, godt nok var det Rammstein. Men inden der var gået fem minutter, var de ude af sengen, og vi stod og dansede, siger Kasper Leander og fortsætter:

- Jeg kommer altid i godt humør af at danse. Så det kunne da være, at der var andre, der synes, at det var rart at vågne op med enten mig, der dansede, eller at de dansede sammen med mig.

Skabe glæde med morgenfest

Ifølge Kasper Leander skal morgenen starte uden bekymringer. Derfor håber han, at hans festlige dans med de svingende hofter og flagrende arme kan få et smil frem hos facebookbrugerne.

- Jeg tænkte, at det kunne give andre et lille smil fra morgenstunden, og hvis de har lyst til at danse med, så får de jo også gang i deres egne muskler og måske mundvigene lidt op, siger han.

Om Kasper Leander har en danser gemt i sig, er uvist. Men det er ikke kun brødet fra bageriet, som kunderne er begejstrede for.

- Folk kommer herned i bageriet og siger tak for dansen. Der var en der skrev fra Hundested (Nordsjælland, red.), at hun dansede med hver morgen. Og i Frederikshavn, hvor jeg kommer fra, er der også nogle, der skriver, at det er dejligt at starte dagen på den måde. Så det er kun gode tilbagemeldinger, siger Kasper Leander.

Selvom dansepartneren er skiftet ud med luftguitar, så tror Kasper Leander, at kunder og brugere rykker sammen, hver for sig.

- Der bliver helt sikkert skabt et fællesskab. Mit lille ydmyg bidrag er måske en måde at skabe et sammenhold omkring en lille rask morgendans, siger han.

Festen slutter ikke endnu

Danseglæden hos Brødkompagniets indehaver er ikke blevet mindre, og derfor slutter morgenfesten ikke lige foreløbig.

- Min kone spurgte mig forleden, om jeg stopper efter den her uge. Men jeg tror bare, at jeg bliver ved. Så længe der er nogen, der gerne vil se det og får en god start på dagen, så bliver jeg ved, siger Kasper Leander.

Og særligt én ting husker Kasper Leander på.

- Man skal huske de gode ting, og den her corona går over. Vi skal nok komme ud af det, siger han.