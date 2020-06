Sommerferiehjælp: Børn i Svendborg får aktivitetskasser

Spil, fodbolde, en tur i biffen og andre sjove aktiviteter og oplevelser bliver pakket i poser og kasser til godt 150 børn fra den boligsociale helhedsplan i Svendborg, primært familier med anden etnisk herkomst.

Bag sommerferiekasserne står Interkulturelt Team og Aktive Boligområder i Svendborg med støtte fra en lang række virksomheder og kulturinstitutioner i Svendborg.

De ønsker at give børnene fra boligområderne en god sommer med masser af læring og hygge i en tid, hvor covid-19 har lukket for mange ting.

- Det skal blive en god sommer for familierne, og kasserne bliver et bidrag til at kunne lave noget sjovt, siger Christina Lindholm, der er leder af Interkulturelt Team i Svendborg Kommune.

Opstod under coronanedlukning

Idéen til at lave aktivitetskasser til familierne i boligområderne opstod under coronanedlukningen, hvor mange ting har været i bero og givet lange dage hjemme for både børn og voksne uden de aktiviteter og tilbud, som der plejer at være.

I mellemtiden nåede landet at genåbne, og kasserne blev derfor rykket til en sommerferieting. Samtidig blev et bredt flertal i Folketinget nemlig enige om at afsætte midler til en sommerferiepakke, der skal sikre, at børn og unge får en god sommerferie trods coronakrisen.

Der er masser af aktiviteter til børn og unge i boligområderne i Svendborg, som de kan hygge sig med i sommerferien. Foto: Christina Lindholm

- De ekstra midler fik vi mulighed for at bruge som et supplement til det, vi allerede havde gang i, forklarer Christina Lindholm.

Pengene gav initiativtagerne mulighed for at udvide målgruppen til 17 år i stedet for 11 år, som var det oprindelige skæringspunkt for aktivitetskasserne.

- Der skal ikke så meget til, før man har brugt pengene på spil eller bøger, så det giver også noget ekstra til børnene, siger Christina Lindholm.

Gå på opdagelse

Formålet med den aktive sommerferiehilsen er at inspirere familierne til at lave lærerige og sjove aktiviteter med deres børn i sommerferien. Og det er ikke tilfældigt, hvad der kommer i kasserne.

- Det er for eksempel fodbolde og hula hop ringe, som lægger op til bevægelse, motorik og sjov. Desuden vil der være sangbøger til de mindste og bøger, som man kan håbe, de unge tager til sig, forklarer Christina Lindholm.

Al indholdet er købt i lokale butikker, ligesom der er sørget for oplevelser hos lokale kulturinstitutioner som Naturama og Christiansminde Minigolf. Desuden har der været et godt samarbejde med Svendborg Bibliotek, der har hjulpet med at udvælge litteratur til kasserne.

- På den måde får sommerferiepuljen en sidegevinst. Børnene får gode ting til sommerferien, og vi kan støtte de lokale butikker og få gang i bylivet. Biografen blev i hvert fald ret glade for den store bestilling af billetter, siger Christina Lindholm.

Foruden aktiviteter og oplevelser får familierne en mappe med overblik over, hvad der sker i både boligområderne og Svendborg by i løbet af sommeren.

- Det kan være rigtig svært at få samling på informationerne, når så meget har været lukket gennem coronakrisen. Vi vil gerne have folk fra områderne ud i samfundet og mærke byen, fortæller Christina Lindholm, der håber, at aktivitetskasserne falder i god jord.