Sommerhus i flammer - da brandvæsenet kom var det overtændt

Det var allerede for sent at redde noget, da udrykningskøretøjerne nåede frem til et sommerhus i flammer på Gyvelvænget på Tåsinge, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland.

Anmeldelsen kom 08.38 fredag morgen og 11 minutter senere var politiet fremme.

- Da vi kom frem var det allerede overtændt, fortæller vagtchefen.