Sonja og Harly skal kæmpe om særlig medalje: - Han må da gerne banke mig, hvis han kan

- Det betyder meget med sådan noget samvær, siger Harly Laridsen, der også fortæller, at de er glade for, at så mange frivillige vil hjælpe med at få OL-dagen til at glide.

Sikker sejr

Et andet sted, hvor det glider ganske glimrende, er på jakkolo-banen. Især for den ene part i dagens træning frem mod OL.

- 53 point mod 36 point. Kan du så slå den? siger Sonja Petersen til Harly Laridsen.

- Han må da gerne banke mig, hvis han kan, siger hun med et smil.

Harly Laridsen selv tvivler dog på, at det vil lykkes.