Spiritussejlads: Stærkt beruset far havde søn med ombord

Fyns Politi og beredskabet måtte onsdag aften rykke ud efter en anmeldelse om, at en person var faldet om på en båd.

Det sker 18.48, fortæller vagtchef Sten Nyland til TV 2 Fyn.

- Vi får en anmeldelse om, at der muligvis er noget galt med en person på skibet. På den baggrund bliver der iværksat en søredningsaktion. Der viser sig at været en voksen og et barn til stede, siger vagtchefen.