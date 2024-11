Står bag sportens største danske stjerne - nu lukker klub ned

Siden slutningen af oktober har det været slut Svendborg Admirals.

I et følelsesladet opslag på Facebook fortæller klubbens bestyrelse, at den amerikanske fodboldklub, der har været med til at udvikle den danske NFL-spiller Hjalte Froholdt, har besluttet at lukke klubben, da motivationen ikke længere er der.

Derudover nævner bestyrelsen også, at det er en udfordring at spille regelmæssige kampe i det, der i Danmark er en nichesport. Mens Hjalte Froholdts tidligere klub har mødt sit endeligt, så går den ham selv ganske glimrende i USA.

Helt slut med amerikansk fodbold i Svendborg er det dog ikke, da ungdomsklubben Elite Prospects kører videre.