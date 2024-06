Statens Kunstfond hædrer spillested

Spillestedet Harders i Svendborg er tirsdag blevet udpeget som "Regionalt Spillested" i perioden 2024 til 2028. Det oplyser spillestedet i en pressemeddelelse.

Det er Statens Kunstfond, der udpeger spillestederne ud fra ansøgninger. I dette tilfælde er det Svendborg Kommune, der har ansøgt fonden. Udpegningen skal bruges på at nå et bredere publikum, mens de også forpligter sig til at formidle, præsentere, profilere og udvikle musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

- Det er en stor dag for det fantastiske musikmiljø på Sydfyn, som frivillige, ansatte, bestyrelsesfolk og lokale musikere har bygget op. Som det så smukt står i foreningens formålsparagraf, vil vi fremme musik som kulturudtryk i menneskeliv, og det får vi i høj grad mulighed for med udpegningen, siger Jeppe Skjold, der er daglig leder af foreningen Rytmisk Råstof, som driver Harders.