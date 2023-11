Steen orker ikke at melde overfald til politiet - nu skal milliardbeløb få ventetider markant ned

S: Ingen sager skal tage unødigt lang tid

Med regeringens milliardbeløb er det ikke kun voldssager, der får et løft. Ventetiden for civile sager skal være 365 dage mod 668 dage i 2022, håber regeringen.

- Det er meget tiltrængt. Der er brug for, at vi får sagsbehandlingstiderne banket markant ned, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S).

- Formålet er, at der ikke er nogen sager, der skal tage unødigt lang tid. Vi har også hørt eksempler på, at det kan have betydning for straffen i sidste ende, forklarer han.

I Steen Winkels sag fik gerningsmanden nedsat sin straf fra seks til fem måneders fængsel, fordi sagen havde trukket ud.

Ifølge Bjørn Brandenborg vil der gå noget tid, inden sagsbehandlingstiderne hos domstolene bliver banket ned. Den nye flerårsaftale for domstolene gælder for 2024-2027, og pengene er afsat på næste års finanslov.

Ansætter flere dommere og jurister

Regeringen og aftalepartierne vil med aftalen styrke domstolenes sagsbehandling markant ved at give domstolene mulighed for at ansætte flest mulige dommere og et stort antal domstolsjurister og kontorfunktionærer.

I fremtiden skulle det gerne mindske risikoen for, at det tager 27 måneder fra et knytnæveslag til en dom.

– Det er ingen hemmelighed, at domstolene de seneste år blandt andet har været ramt af stigende sagsbehandlingstider. Det udfordrer retssikkerheden, for retssikkerhed er også at få sin sag afgjort inden for rimelig tid, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).