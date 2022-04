Stefan skal bygge F-35 fly i USA: - Det er en drengedrøm

Få arbejdsløse teknikere

Når Stefan Fusager ikke udlever drengedrømmen i USA, er han lærling i Svendborg. Men han er én af få industriteknikerlærlinge på landsplan.

Og det er netop målet med den spændende tur over Atlanten. For der er stor mangel på flere af Stefans slags. Kun 1,7 procent af Dansk Metals medlemmer i Region Syddanmark er arbejdsløse.

- Der er en tanke om, at erhvervsuddannelser er en stopklods, men vi håber, at vi her kan vise, at man kan begå sig nationalt og internationalt. Den her tur kan måske vise, at det er en åben verden, siger Kasper Palm, der er forbundssekretær hos Dansk Metal.